Winst Triodos Bank gehalveerd door schikkingskwestie

DRIEBERGEN (ANP) - Triodos Bank, die zich als duurzame bank profileert, heeft de winst in het eerste halfjaar ruimschoots zien halveren tot 17 miljoen euro. Die daling is grotendeels toe te schrijven aan een extra reservering in verband met de schikkingskwestie met certificaathouders. De bank moest hier een extra 14 miljoen euro voor opzijzetten.

Ook de totale inkomsten van Triodos liepen in de eerste jaarhelft terug, met 6 procent tot 219,6 miljoen euro.

De bank debuteerde eerder dit jaar op het Damrak, waar de certificaten van aandelen een beursnotering kregen. Tijdens de coronapandemie ontstond een groot probleem met deze certificaten. Voorheen konden beleggers de stukken alleen verkopen aan de bank zelf. Door de coronacrisis wilden zo veel mensen tegelijk ze kwijt dat het systeem onder druk kwam te staan. Triodos legde daarop de handel lange tijd stil. Na de hervatting van de handel waren de certificaten veel minder waard, waarna beleggers meerdere claimprocedures begonnen.