iPhone-maker Foxconn verdient steeds meer geld met AI-servers

Economie
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 11:26
anp051025055 1
NEW TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - De Taiwanese iPhone-producent Foxconn heeft zijn verkopen verder opgevoerd. De cijfers wijzen op een toenemende vraag naar servers voor toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI).
De kwartaalomzet steeg met 11 procent tot omgerekend bijna 58 miljard euro. Foxconn, ook bekend als Hon Hai Precision Industry, is nog steeds voor een aanzienlijk deel van zijn omzet afhankelijk van Apple. Voor het Amerikaanse techconcern zet de onderneming onder meer iPhones in elkaar. Maar naarmate de echte groei uit die verkopen is geraakt, wordt het bedrijf steeds meer afhankelijk van de AI-boom.
De handelsstrijd van Donald Trump vormt wel een bedreiging voor Foxconns succes. De Amerikaanse president heeft plannen aangekondigd voor een tarief van 100 procent op de import van chips. Trump beloofde wel bedrijven die productie naar de VS verplaatsen hiervan vrij te stellen. Met steun van Apple en Nvidia breidt Foxconn inmiddels zijn capaciteit om servers te maken in de VS uit.
