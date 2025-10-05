'Kroonjuweel' in de prullenbak: D66 wil geen gekozen burgemeester en premier meer

Het plan om burgemeesters en de premier rechtstreeks verkiesbaar te maken, is geschrapt uit het D66 -verkiezingsprogramma. Een meerderheid van D66-leden stemde op het partijcongres in Den Bosch voor die aanpassing.

Met name het idee van gekozen burgemeesters staat bekend als een van de 'kroonjuwelen' van D66. In 2018 slaagde de partij erin om uit de Grondwet te halen dat de koning burgemeesters benoemt, waarmee de weg vrij werd om burgemeestersverkiezingen in de wet vast te leggen. De huidige partijleider Rob Jetten verdedigde die grondwetswijziging zelf.

Het partijbestuur wilde het verkiezingsprogramma op dit punt liever niet aanpassen. "Het kiezen van de burgemeester en de minister-president zou onze politiek een stuk democratischer maken", zei politiek secretaris Jieskje Hollander.

Een van de D66-leden zei op het congres dat een ongekozen burgemeester neutraler is. Ze verwees naar de Amerikaanse president Donald Trump: "In hoeverre kan die echt staan voor de eigen burgers?"

"Het is nu al lastig genoeg in delen van het land om goede kandidaten te vinden", zei een andere D66'er. "Verkiezingen gaan daar niet bij helpen."

Partijbestuurder Hollander reageerde dat meer rechtstreekse invloed voor kiezers een "groot goed" voor de partij is. "Ik zou voorstellen om niet te snel afscheid van kroonjuwelen te nemen."