Irak heropent luchtruim na staakt-het-vuren VS en Iran

BAGDAD (ANP/AFP) - Irak gaat zijn luchtruim heropenen voor verkeersvliegtuigen nu de Verenigde Staten en Iran een tijdelijke wapenstilstand van twee weken hebben afgesproken. Eerder was het Iraakse luchtruim afgesloten voor passagiersverkeer door de oorlog in het Midden-Oosten.

Volgens de luchtvaartautoriteiten gaat de heropening direct in "na stabilisatie van de situatie en de terugkeer van de omstandigheden naar normaal".

Veel luchtvaartmaatschappijen zijn gestopt met vliegen op bestemmingen in het Midden-Oosten door de oorlog. Mogelijk zorgt de wapenstilstand ervoor dat vluchten hervat worden.