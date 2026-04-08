ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Irak heropent luchtruim na staakt-het-vuren VS en Iran

Economie
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 10:17
anp080426094 1
BAGDAD (ANP/AFP) - Irak gaat zijn luchtruim heropenen voor verkeersvliegtuigen nu de Verenigde Staten en Iran een tijdelijke wapenstilstand van twee weken hebben afgesproken. Eerder was het Iraakse luchtruim afgesloten voor passagiersverkeer door de oorlog in het Midden-Oosten.
Volgens de luchtvaartautoriteiten gaat de heropening direct in "na stabilisatie van de situatie en de terugkeer van de omstandigheden naar normaal".
Veel luchtvaartmaatschappijen zijn gestopt met vliegen op bestemmingen in het Midden-Oosten door de oorlog. Mogelijk zorgt de wapenstilstand ervoor dat vluchten hervat worden.
loading

251969292_m

generated-image (10)

175016415_m

anp070426120 1

122115035_m

182244303_m

Loading