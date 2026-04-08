Israëlische krijgsmacht zegt Iran niet meer aan te vallen

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt de aanvallen op Iran gestaakt te hebben. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er nog doelen aangevallen, maar dat was volgens de IDF om Iraanse aanvallen te voorkomen. De aanvallen op Libanon gaan door, benadrukt de IDF op Telegram.

De Verenigde Staten en Iran spraken aan het begin van de nacht (Nederlandse tijd) af om elkaar twee weken lang niet aan te vallen. Israël zei zich daar ook aan te houden. Wel heeft de IDF naar eigen zeggen in de loop van de nacht nog "een brede golf van aanvallen gericht op raketlanceerinstallaties" van Iran uitgevoerd. Daarbij zouden tientallen doelen zijn geraakt die klaar zouden zijn om een "bredere barrage van ballistische raketten" gericht op Israël uit te voeren.

De IDF zegt klaar te zijn om op te treden als de afspraken over het staakt-het-vuren worden geschonden. "Gelijktijdig gaat de IDF in Libanon door met gerichte grondoperaties tegen de terreurorganisatie Hezbollah."