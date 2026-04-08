Iran wil dollar per vat olie vragen in Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP) - Iran wil olietankers een dollar per vat olie vragen om door de Straat van Hormuz te mogen varen, zegt de Iraanse brancheorganisatie van olie-exporteurs (OPEX). De tol moet worden afgerekend in bitcoin, liet een woordvoerder van de organisatie aan de Financial Times weten.

De Straat van Hormuz gaat weer open nu er een staakt-het-vuren is, hebben de Verenigde Staten en Iran afgesproken. Iran heeft de zeestraat praktisch geblokkeerd toen de oorlog begon. Daardoor liggen honderden tankers vast in de Perzische Golf. Die is normaliter goed voor een vijfde van de wereldwijde aanvoer van olie. Voorheen was de doorvaart vrij.

Iran wil passerende schepen in de belangrijke zeestraat nauwgezet inspecteren, stelt de woordvoerder van de OPEX, die nauw met het Iraanse regime is verbonden. Dat moet volgens hem voorkomen dat wapens door de straat worden vervoerd. "De procedure vergt tijd voor ieder schip, en Iran heeft geen haast", waarschuwde hij.