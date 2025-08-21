Israëlische bedrijven niet toegelaten op wapenbeurs Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Vier Israëlische bedrijven worden dit jaar niet toegelaten op de wapenbeurs in Rotterdam wegens zorgen over de veiligheid. Dat heeft directeur Hans Huigen van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) bevestigd na berichtgeving van de NOS. "We willen de beurs zo goed en ordentelijk mogelijk laten verlopen", aldus de directeur.

Huigen noemt de ontstane maatschappelijke onrust als gevolg van de verslechterde situatie in Gaza als reden voor zijn besluit. Om welke bedrijven het gaat, wil hij niet zeggen.

De afgelopen jaren namen Israëlische bedrijven wel deel aan de beurs in Ahoy Rotterdam, wat destijds tot demonstraties en maatschappelijke onrust leidde. Vorig jaar voerden pro-Palestijnse actievoerders, klimaatactivisten en betogers van de coalitie Verzet Tegen Oorlog actie bij de wapenbeurs. Ze protesteerden omdat sommige deelnemers en bezoekers van de wapenbeurs mogelijk banden hadden met Israël.