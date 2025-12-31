Kallas: Russische bewering aanval Poetins woning is afleiding

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Russische bewering dat Oekraïne drones heeft afgevuurd op de woning van president Vladimir Poetin is een "opzettelijke afleiding" van de vredesinspanningen, schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X.

"Moskou wil de goede vooruitgang richting vrede door Oekraïne en zijn westerse partners dwarsbomen", aldus Kallas. "Niemand zou ongegronde beweringen moeten accepteren van de agressor die sinds het begin van de oorlog willekeurig infrastructuur en burgers heeft aangevallen."

Rusland zei maandag dat Oekraïne Poetins verblijf in Novgorod met 91 drones had geprobeerd aan te vallen en dat het land daarom de positie in de onderhandelingen zou herzien. Oekraïne ontkent de aanval te hebben uitgevoerd en stelt dat Moskou de onderhandelingen probeert te ondermijnen.

Na eerst te hebben gezegd geen bewijs van de aanval te delen, publiceerde Rusland woensdag een video van een neergehaalde drone die volgens het land door Oekraïne was gestuurd.