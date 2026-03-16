Italiaanse bank UniCredit biedt 35 miljard voor Duits Commerzbank

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De grote Italiaanse bank UniCredit wil het Duitse Commerzbank overnemen. Aandeelhouders van de Duitse bank hebben maandag een officieel overnamevoorstel ontvangen, waarmee in totaal zo'n 35 miljard euro is gemoeid.

UniCredit-topman Andrea Orcel had zijn oog eerder al op Commerzbank laten vallen. UniCredit slaagde erin zijn belang in die bank uit te breiden tot bijna 30 procent. Maar de Duitse overheid, die ook een belang in Commerzbank heeft, heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat zij tegen een overname door UniCredit is. Hierdoor houdt UniCredit er nu ook rekening mee dat het niet zal lukken alle aandelen in bezit te krijgen.

Orcel is een bekende, maar ook omstreden figuur in de bankwereld. In Nederland kreeg hij ooit de bijnaam 'de sloper' van ABN AMRO. In 2007 was de Italiaan, toen zakenbankier bij het Amerikaanse Merrill Lynch, de architect achter het plan om ABN AMRO op te splitsen. Later moest de Nederlandse overheid ingrijpen om het Nederlandse deel van de bank te redden, nadat dit tijdens de financiële crisis in zwaar weer was beland.