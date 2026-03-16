ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parlement Myanmar jaren na staatsgreep weer bijeen

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 9:10
anp160326092 1
NAYPYIDAW (ANP/AFP/DPA) - Het parlement van Myanmar is jaren na de militaire staatsgreep van 2021 voor het eerst weer bijeengekomen voor een normale bijeenkomst. De volksvertegenwoordiging is na omstreden verkiezingen gevuld met bondgenoten van het militaire regime.
Door het leger verdreven politici hielden ondertussen hun eigen parallelle bijeenkomst. Zij betogen dat de regering in ballingschap het echte landsbestuur is en verwijten de militairen hun regime te legitimeren met "nepverkiezingen".
De militairen hadden de macht gegrepen nadat de partij van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi een grote verkiezingsoverwinning had behaald. De staatsgreep leidde tot een burgeroorlog. Suu Kyi wordt nog gevangen gehouden.
Het militaire regime liet in december en januari nieuwe verkiezingen houden. Er kon toen niet worden gestemd in gebieden die in handen zijn van rebellen. Experts zien de nieuwe parlementariërs als verlengstukken van de militaire machthebbers.
loading

POPULAIR NIEUWS

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06

Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

Loading