Parlement Myanmar jaren na staatsgreep weer bijeen

NAYPYIDAW (ANP/AFP/DPA) - Het parlement van Myanmar is jaren na de militaire staatsgreep van 2021 voor het eerst weer bijeengekomen voor een normale bijeenkomst. De volksvertegenwoordiging is na omstreden verkiezingen gevuld met bondgenoten van het militaire regime.

Door het leger verdreven politici hielden ondertussen hun eigen parallelle bijeenkomst. Zij betogen dat de regering in ballingschap het echte landsbestuur is en verwijten de militairen hun regime te legitimeren met "nepverkiezingen".

De militairen hadden de macht gegrepen nadat de partij van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi een grote verkiezingsoverwinning had behaald. De staatsgreep leidde tot een burgeroorlog. Suu Kyi wordt nog gevangen gehouden.

Het militaire regime liet in december en januari nieuwe verkiezingen houden. Er kon toen niet worden gestemd in gebieden die in handen zijn van rebellen. Experts zien de nieuwe parlementariërs als verlengstukken van de militaire machthebbers.