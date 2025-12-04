Poetin noemt gesprekken met gezanten Trump vruchtbaar

MOSKOU/NEW DELHI (ANP/RTR) - President Vladimir Poetin heeft kort voor zijn vertrek voor een staatsbezoek aan India gezegd dat het gesprek met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vruchtbaar was. Hij zei dat de Amerikaanse regering een puntenplan nu heeft verdeeld in vier pakketten die afzonderlijk zullen worden behandeld, meldden Russische media.

Poetin zei ook dat de plannen van Washington "op een of andere manier" gebaseerd zijn op de afspraken die hij met president Donald Trump tijdens een korte top half augustus in Alaska heeft gemaakt. Poetin eist dat een eventuele vredesregeling wordt gebaseerd op afspraken uit die topontmoeting.