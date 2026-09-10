Meer dan de helft van het internetverkeer komt niet van mensen: zo betaal jij ongemerkt mee aan de miljardenfraude met nepkliks

Telkens als iemand op een online advertentie
klikt, betaalt een adverteerder daarvoor. Meestal gaat het om een paar
dubbeltjes, maar bij gewilde zoekwoorden is dat al snel een paar euro.
Fraudeurs hebben er een verdienmodel van gemaakt dat volgens onderzoeksbureau
Juniper Research dit jaar wereldwijd meer dan 100 miljard dollar aan
advertentiegeld verslindt.
Bots klikken de kassa vol
Klikfraude
is eigenlijk heel eenvoudig. Zet
een website vol advertenties neer, stuur er duizenden bots op af en je vangt
reclamegeld voor bezoekers die nooit hebben bestaan. In klikboerderijen doen
mensen precies datzelfde met de hand, zittend achter rijen telefoons naast
elkaar. En soms is de dader gewoon een concurrent die het advertentiebudget van
de buurman leegklikt. Want op is op: zodra je dagbudget erdoorheen is, verdwijn
je die dag uit de gesponsorde zoekresultaten.
De omvang is groter dan de meeste mensen
denken. Beveiligingsbedrijf Imperva mat dat in 2024 voor het eerst in tien jaar
meer dan de helft van al het webverkeer (51 procent) niet van mensen kwam, maar
van geautomatiseerde systemen. Ruim een derde van al het verkeer bestond uit
kwaadaardige bots.
Van 84 naar 172 miljard dollar
Juniper Research taxeerde de wereldwijde
schade door advertentiefraude voor 2023 op 84 miljard dollar en verwacht dat
dat bedrag in 2028 is opgelopen tot 172 miljard. Naar schatting van hetzelfde
bureau was in 2023 zo'n 17 procent van alle advertentiekliks op desktops niet
legitiem. De schattingen verschillen per onderzoeksmethode, maar over de
richting heerst weinig twijfel: het wordt elk jaar meer, mede doordat AI het
bouwen van bots een stuk makkelijker heeft gemaakt.
Waarom jou dat raakt
Advertenties zijn voor bedrijven een
kostenpost die ze verrekenen in de prijs van hun producten. Geld dat naar
nepkliks verdwijnt, levert niemand iets op behalve de fraudeur. De klap komt
vooral terecht bij kleine ondernemers: de rijschool of de loodgieter die per
klik afrekent en geen team heeft om verdachte pieken in de statistieken te
onderzoeken.
Wie zelf weleens uit ergernis een paar keer op
de advertentie van een bedrijf klikt "om ze te laten betalen", doet
in feite precies wat de klikboerderij ook doet, alleen dan kleinschaliger.
Elke klik langs de meetlat
Google zegt dat het ongeldige kliks zelf
wegfiltert en adverteerders achteraf tegoed geeft voor ongeldige activiteit die
alsnog boven water komt. Er is inmiddels een complete bedrijfstak die niets
anders doet dan dit.