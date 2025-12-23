ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italiaanse toezichthouder deelt forse boete uit aan Ryanair

Economie
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 10:38
anp231225086 1
ROME (ANP/RTR) - Ryanair heeft een boete van ongeveer 255 miljoen euro gekregen van de Italiaanse mededingingsautoriteit. Volgens de toezichthouder heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij misbruik gemaakt van haar dominante positie in de reismarkt. Ryanair zou het reisbureaus moeilijker hebben gemaakt om Ryanair-vluchten aan te bieden in combinatie met vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen of andere diensten.
De autoriteit verklaarde dat de problemen ontstonden toen Ryanair enkele jaren terug ging werken met gezichtsherkenningstechnologie om de identiteit van reizigers te verifiëren bij het boeken via onlinereisbureaus. Later was ook sprake van blokkering van bepaalde betalingen. Ook kwam de maatschappij voor reisagenten met de verplichting bepaalde partnerschapsovereenkomsten aan te gaan.
Zo beperkte de budgetvlieger de mogelijkheden om Ryanair-vluchten in bredere reisarrangementen aan te bieden. "Haar dominante positie komt niet alleen voort uit haar aanzienlijke marktaandeel, dat blijft groeien, maar ook uit tal van andere indicatoren", aldus de toezichthouder.
loading

POPULAIR NIEUWS

AP25351788091172-e1766069173719

John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

generated-image (6)

Een nieuwe eetstoornis rukt op: orthorexia

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Loading