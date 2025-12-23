Italiaanse toezichthouder deelt forse boete uit aan Ryanair

ROME (ANP/RTR) - Ryanair heeft een boete van ongeveer 255 miljoen euro gekregen van de Italiaanse mededingingsautoriteit. Volgens de toezichthouder heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij misbruik gemaakt van haar dominante positie in de reismarkt. Ryanair zou het reisbureaus moeilijker hebben gemaakt om Ryanair-vluchten aan te bieden in combinatie met vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen of andere diensten.

De autoriteit verklaarde dat de problemen ontstonden toen Ryanair enkele jaren terug ging werken met gezichtsherkenningstechnologie om de identiteit van reizigers te verifiëren bij het boeken via onlinereisbureaus. Later was ook sprake van blokkering van bepaalde betalingen. Ook kwam de maatschappij voor reisagenten met de verplichting bepaalde partnerschapsovereenkomsten aan te gaan.

Zo beperkte de budgetvlieger de mogelijkheden om Ryanair-vluchten in bredere reisarrangementen aan te bieden. "Haar dominante positie komt niet alleen voort uit haar aanzienlijke marktaandeel, dat blijft groeien, maar ook uit tal van andere indicatoren", aldus de toezichthouder.