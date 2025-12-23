Australische premier nodigt Israëlische president uit voor bezoek

SYDNEY (ANP) - De Australische premier Anthony Albanese heeft de Israëlische president Isaac Herzog gebeld en hem uitgenodigd om naar Australië te komen, schrijft hij in een bericht op X. Eerder waren Israëlische politici kritisch op Albanese. Zijn regering zou te weinig hebben gedaan om antisemitisme tegen te gaan en daardoor de aanslag op Bondi Beach niet hebben kunnen voorkomen.

Albanese zei dat de Australische vertegenwoordigers Herzog zo snel mogelijk een officiële uitnodiging gaan sturen. Herzog zei die te willen accepteren en ook al uitgenodigd te zijn door de Zionistische Federatie van Australië.

In het telefoongesprek zeiden beide leiders geschokt te zijn door de aanslag en ze uitten hun medeleven met de slachtoffers en hun families. Herzog benadrukte dat er juridische maatregelen moeten worden genomen voor het bestrijden van "antisemitisme, extremisme en jihadistische terreur".