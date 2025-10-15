Italiaanse waakhond onderzoekt Philip Morris om 'rookvrije' claim

ROME (ANP) - De Italiaanse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar het Amerikaanse tabaksconcern Philip Morris omdat het bedrijf bepaalde nicotineproducten op oneerlijke wijze zou hebben gepromoot. Philip Morris Italia gebruikte in zijn reclame-uitingen termen als 'rookvrij' en 'een rookvrije toekomst', maar volgens de toezichthouder kunnen deze uitdrukkingen misleidend en verwarrend zijn voor consumenten.

De producten, zoals vapes, zijn ondanks het ontbreken van verbranding nog steeds schadelijk voor de gezondheid, stelt de waakhond. De Italiaanse tegenhanger van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) benadrukt daarbij dat de tabaksproducten verslavend zijn.

De Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato en een speciale eenheid van de politie deden eerder deze week huiszoekingen bij kantoren van Philip Morris Italia en Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna.