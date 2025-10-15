ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italiaanse waakhond onderzoekt Philip Morris om 'rookvrije' claim

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 13:13
anp151025110 1
ROME (ANP) - De Italiaanse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar het Amerikaanse tabaksconcern Philip Morris omdat het bedrijf bepaalde nicotineproducten op oneerlijke wijze zou hebben gepromoot. Philip Morris Italia gebruikte in zijn reclame-uitingen termen als 'rookvrij' en 'een rookvrije toekomst', maar volgens de toezichthouder kunnen deze uitdrukkingen misleidend en verwarrend zijn voor consumenten.
De producten, zoals vapes, zijn ondanks het ontbreken van verbranding nog steeds schadelijk voor de gezondheid, stelt de waakhond. De Italiaanse tegenhanger van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) benadrukt daarbij dat de tabaksproducten verslavend zijn.
De Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato en een speciale eenheid van de politie deden eerder deze week huiszoekingen bij kantoren van Philip Morris Italia en Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-522669124

's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

ANP-539063431

Beveiligingsrisico: ondersteuning van Windows 10 stopt per direct, dit moet je doen

Loading