Rechtbank stelt behandeling claimzaken tegen Meta uit

door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 13:14
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam stelt de behandeling van grote claimzaken tegen socialemediabedrijf Meta uit. Twee organisaties beschuldigen het moederbedrijf van Instagram en Facebook van onrechtmatig gebruik van persoonlijke gegevens en eisen namens Nederlandse gebruikers een schadevergoeding. Maar de rechtbank wil eerst afwachten wat het Europese Hof van Justitie te zeggen heeft over een vergelijkbare zaak.
De inhoudelijke behandeling van de zaak is nog niet begonnen. De rechtbank moet namelijk eerst nagaan of de claimorganisaties Data Privacy Stichting en Stichting Onderzoek Marktinformatie wel een rechtszaak kunnen aanspannen namens vermeende gedupeerden van Meta. In een claimzaak van een stichting tegen Amazon heeft de rechtbank in Rotterdam daarover vragen gesteld aan het EU-hof in Luxemburg. In afwachting daarvan houdt de rechter de zaak tegen Meta aan.
