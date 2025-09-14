ECONOMIE
KRO-NCRV: we herinneren Cox om vakmanschap, humor en warmte

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 14:35
anp140925076 1
HILVERSUM (ANP) - Bij omroep KRO-NCRV zal Gerard Cox herinnerd worden om zijn "vakmanschap, humor en warmte". Dat laat een woordvoerder van de omroep weten naar aanleiding van het overlijden van de acteur. Cox speelde tussen 1994 en 2009 zestien seizoenen de hoofdrol in de comedyserie Toen was geluk heel gewoon. De serie werd uitgezonden bij de KRO.
"Als de eigenwijze buschauffeur Jaap Kooiman in onze populaire serie Toen was geluk heel gewoon liet Gerard in de jaren 90 en 00 miljoenen kijkers genieten in herkenbare situaties, vol Rotterdamse humor. De serie werd in 1999 dan ook terecht bekroond met de Gouden Televizier-Ring", laat de zegsman weten. "We zullen Gerard herinneren om zijn vakmanschap, humor en warmte. We wensen zijn familie en vrienden alle sterkte toe bij dit verlies."
Cox was in 2013 te zien in een aflevering van het programma Kruispunt. Het portret, dat 'Toen was geluk heel gewoon' heet, wordt zondag door KRO-NCRV op het YouTubekanaal van de omroep geplaatst.
