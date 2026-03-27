Italië onderzoekt cosmeticabedrijven om verkoop aan kinderen

MILAAN (ANP/RTR) - De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM onderzoekt cosmeticaverkopers Sephora en Benefit Cosmetics, beide eigendom van het Franse luxeconcern LVMH, om mogelijke oneerlijke handelspraktijken. Het onderzoek is gericht op de marketing van producten voor volwassenen aan kinderen en tieners.

De AGCM stelt bezorgd te zijn dat de cosmeticamerken zeer jonge micro-influencers op sociale media inzetten om vroegtijdig gebruik van cosmetica voor volwassenen en dwangmatige aankopen van gezichtsmaskers, serums en anti-agingcrèmes aan te moedigen. Dat leidt volgens de toezichthouder tot "cosmeticorexia", een obsessie met huidverzorging onder minderjarigen.

"De onderzoeken zijn gestart vanwege zorgen dat belangrijke informatie, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor cosmetica die niet bedoeld zijn voor, of getest zijn op minderjarigen, mogelijk is weggelaten of op een misleidende manier is gepresenteerd", aldus de AGCM.