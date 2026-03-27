Spaanse twintiger kiest voor euthanasie na verkrachting

De 25-jarige Spaanse Noelia Castillo is overleden in een ziekenhuis in Barcelona, nadat zij weloverwogen de keuze voor euthanasie had gemaakt. Het Catalaanse ministerie van Volksgezondheid bevestigde dat de vrouw stierf door een injectie die haar hart deed stoppen. Castillo verklaarde dat haar wens om te sterven ontstond nadat zij in 2022 slachtoffer werd van een groepsverkrachting. Hoewel ze de misdaad nooit aangaf, leidde het trauma tot een ingrijpende zelfmoordpoging waarbij ze onder invloed van drugs van het dak van een flatgebouw sprong. Sindsdien was de jonge vrouw vanaf haar taille verlamd, leed ze continu pijn en was ze aan een rolstoel gebonden. Haar vader verzette zich anderhalf jaar lang met alle mogelijke middelen tegen haar beslissing, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verwierp deze week definitief zijn beroep. "Ik wil nu gaan en stoppen met lijden. Punt uit," vertelde een vastberaden Castillo vlak voor haar dood aan de televisiezender Antena 3.

Voor Nederlanders, die gewend zijn aan een relatief lange en open traditie rondom zelfbeschikking, vormt de zaak-Castillo een spiegel voor een uiterst complex thema: euthanasie bij ernstig psychisch lijden. Spanje legaliseerde de praktijk pas bijna vijf jaar geleden, en Castillo is de jongste persoon in het land die er sindsdien voor koos. Het feit dat haar ondraaglijk lijden grotendeels voortkwam uit een psychische aandoening na een zwaar trauma stuitte op aanzienlijke kritiek vanuit conservatieve politici en de Spaanse katholieke kerk. Deze casus sluit naadloos aan bij het actuele Nederlandse debat over de grenzen van de euthanasiewet: hoe bepalen we de 'uitzichtloosheid' van psychisch lijden bij jonge mensen, en weegt het individuele recht op autonomie zwaarder dan de fundamentele wens van naasten om een leven te behouden?

Hoever mag de maatschappij meegaan in de wens tot sterven, wanneer deze wanhoop direct is veroorzaakt door de onbestrafte gruweldaden van anderen?