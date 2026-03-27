ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie onderzoekt ernstig geweldsincident bij Veldhoven

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 11:15
VELDHOVEN (ANP) - De politie is een groot onderzoek gestart naar een ernstig geweldsincident ergens in een buitengebied tussen Veldhoven en Waalre (Noord-Brabant). Een jonge vrouw is daar dinsdagavond het slachtoffer van geworden, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en ook is niet helder waar het incident zich heeft voorgedaan. De politie zoekt daarom informatie en camerabeelden.
De vrouw verliet rond 20.30 uur haar woning in Veldhoven om een rondje te gaan lopen. Drie uur later wordt ze hevig ontdaan aangetroffen in het centrum van Waalre, zo'n 5 kilometer verderop. De vrouw meldde daarop dat ze slachtoffer was geworden van een geweldsincident. De politie kon vrijdagochtend nog niet vertellen hoe het met de vrouw gaat.
Ongeveer 25 rechercheurs onderzoeken wat er is gebeurd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading