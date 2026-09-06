Jaguar Land Rover wil 4000 banen schrappen, schrijft The Times

LONDEN (ANP) - Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende twee jaar 4000 banen te schrappen, meldt de Britse krant The Times. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt al langer met stijgende kosten en dalende verkopen. Ook heeft het bedrijf last van Amerikaanse importheffingen.

Volgens The Times zijn werknemers vrijdag gewaarschuwd dat ze maandag een aankondiging over een reorganisatie kunnen verwachten. Het bedrijf bevestigde later aan persbureau Bloomberg dat er een vrijwillige vertrekregeling komt. Jaguar Land Rover wil omgerekend 2 miljard euro aan kosten besparen over een periode van twee jaar. Het bedrijf deed zelf nog geen uitspraken over het exacte aantal banen dat op de tocht staat.

Jaguar Land Rover heeft zo'n 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De reorganisatie betekent een klap voor premier Andy Burnham, die deze zomer aantrad in Downing Street met de belofte om het land te re-industrialiseren en meer werkgelegenheid te creëren.