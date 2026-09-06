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Israël voert luchtaanvallen uit in zuiden van Libanon

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 9:10
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ARAB SALIM (ANP) - Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker twee mensen omgekomen. Dat meldt Al Jazeera op gezag van de lokale autoriteiten.
Israël kondigde tegen 05.00 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim, naar eigen zeggen omdat het vergeldingsaanvallen wilde uitvoeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Daarbij vielen aan Israëlische zijde geen gewonden, aldus de Israëlische strijdmacht. Het doelwit in Arab Salim zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt.
Ook Nabatieh al-Fawqa, een randgemeente van Nabatieh, en de omgeving rond Kfar Reman werden gebombardeerd, meldt Al Jazeera. In die laatste plaats zou een pand van drie verdiepingen zijn verwoest. Volgens Haaretz werd ook de stad Nabatieh zelf aangevallen.
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