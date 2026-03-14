Japan vraagt Australië om hogere productie lng door oorlog

Economie
door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 12:16
TOKIO (ANP/RTR) - De Japanse regering heeft Australië gevraagd om de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te vergroten in verband met de oorlog in het Midden-Oosten. Door de oorlog is een deel van de lng-import van Japan uit het Midden-Oosten weggevallen en Australië kan helpen dit verlies te compenseren.
Japan is voor ongeveer 11 procent van zijn lng-import afhankelijk van het Midden-Oosten. Daarvan wordt bijna de helft naar Japan vervoerd door lng-tankers via de Straat van Hormuz, maar die is vrijwel afgesloten door Iran. Daardoor dreigt Japan tekorten te krijgen aan gas.
Australië is de grootste leverancier van lng aan Japan, met ongeveer 40 procent van de totale import. Industrieminister Ryosei Akazawa heeft nu aan de Australische grondstoffenminister Madeleine King gevraagd of de productie verhoogd kan worden, zodat meer lng uit Australië gehaald kan worden. De twee ministers waren zaterdag op een zakelijk evenement in Tokio.
POPULAIR NIEUWS

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

Dit zijn de meest verslavende drugs volgens nieuw onderzoek

Veel mensen maken deze fout bij het dweilen

Drie manieren waarop deze oorlog kan stoppen

Telegraaf verwijdert verzonnen passage uit stuk na onderzoek Bellingcat

Als je deze drie eigenschappen bij iemand opmerkt, ren dan weg voordat het te laat is.

