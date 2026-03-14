Drentse burgemeesters: aardbeving maakt schadevraagstuk urgent

ASSEN (ANP) - Burgemeesters Anno Hiemstra (Aa en Hunze), Jan Zwiers (Midden-Drenthe) en Marco Out (Assen) uiten collectief hun begrip voor "vragen en zorgen" bij inwoners door de aardbeving die hun gemeenten in de nacht van vrijdag op zaterdag trof.

Om 02.14 uur vond een aardbeving met een kracht van 3.0 plaats nabij het Drentse gasveld Eleveld. Om 05.14 uur volgde een naschok met een kracht van 1.3. De burgemeesters schrijven in een gezamenlijke verklaring dat "veel inwoners vannacht wakker zijn geschrokken".

"Het is ontzettend naar dat er opnieuw een beving is geweest", aldus Hiemstra, Zwiers en Out, "en ook nog eens een krachtige." In 2023 vonden er al meerdere voelbare bevingen plaats nabij het Drentse gasveld. "Recent erkende ook het Rijk dat de schadeafhandeling naar aanleiding van eerdere bevingen anders moet. De recente beving maakt dit vraagstuk nu extra urgent."

Schadeafhandeling

De burgemeesters adviseren inwoners die schade aan hun woning hebben, zich te melden bij de Commissie Mijnbouwschade. De gemeenten zijn in gesprek met het ministerie en "andere betrokken partijen" en hopen volgens de burgemeesters dat er snel duidelijkheid komt over de schadeafhandeling.

De komende dagen willen de burgemeesters in gesprek met inwoners om een beeld te krijgen van de omvang van de schade en het gebied waar de beving impact heeft gehad.