Japanse brouwer Asahi stelt cijferpublicatie uit na cyberaanval

door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 11:18
TOKIO (ANP) - De Japanse bierbrouwer Asahi Group stelt de publicatie van zijn kwartaalcijfers uit na een grote cyberaanval die brouwerijen van het bedrijf stillegde. Door die aanval zijn er ook problemen met toegang tot accountantgerelateerde informatie, waardoor de financiële rapportage vertraging oploopt, aldus Asahi.
De aanval met gijzelsoftware vond eind september plaats. De brouwerijen hervatten na een week de binnenlandse bierproductie, maar de leveringen aan afnemers zoals winkels en horeca werden verstoord. Het bedrijf produceert onder meer Asahi Super Dry, het populairste bier van Japan.
Asahi zou eigenlijk op 31 december met resultaten over het derde kwartaal van het lopende boekjaar komen, maar stelt dat nu uit. Het uitstel zal naar verwachting langer dan 45 dagen duren. Asahi onderzoekt nog de impact van de aanval op de financiën en biedt aandeelhouders excuses aan voor het uitstel.
