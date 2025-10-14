ECONOMIE
Doden bij Israëlische aanval in Gaza ondanks staakt-het-vuren

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 11:21
anp141025079 1
GAZA-STAD (ANP) - Het Israëlische leger (IDF) heeft ondanks het staakt-het-vuren op Palestijnen geschoten in het noorden van Gaza. Het leger meldt op X dat de Palestijnen probeerden de gele lijn te passeren, de grens waarachter Israël zich in deze fase van het bestand moet terugtrekken. Volgens de IDF vielen er vijf doden, melden Times of Israel en Al Jazeera.
Eerder op de dag meldde Al Jazeera dat twee Palestijnen gewond raakten door Israëlisch vuur in Khan Younis. De berichten komen nadat maandag het staakt-het-vuren werd ondertekend in Egypte. Het Israëlische leger roept Palestijnen opnieuw op om weg te blijven van plekken waar het leger nog aanwezig is.
