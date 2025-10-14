Tata Steel zorgt voor frustratie in Noord-Hollandse politiek

HAARLEM (ANP) - De vele bezwaar- en beroepsprocedures die Tata Steel aanspant tegen handhavingsbesluiten zorgen voor frustratie bij Noord-Hollandse politici. Berichten over de forse salarisverhogingen van de directie terwijl het staalbedrijf bezuinigt op personeelsvoorzieningen, roepen ook vragen op, bleek bij een vergadering van Provinciale Staten.

Nu het staalbedrijf, het Rijk en de provincie een intentieovereenkomst hebben gesloten over verduurzaming van Tata met overheidssteun, zou het bedrijf ook een andere koers kunnen kiezen, suggereerde gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij deelt de frustratie in de Staten over de vele bezwaarprocedures. Hij ziet bij de Tata-directie wel "absoluut goede bedoelingen. Maar soms maken ze die afweging in belang van het bedrijf". Onder meer GroenLinks verdenkt Tata van vertragingstechnieken.

De salarisverhoging waarover Follow the Money berichtte, een verdubbeling in vijf jaar, vindt Olthof "ontzettend ingewikkeld". Hij heeft direct om opheldering gevraagd. De FNV sprak eerder van een "bizarre ontwikkeling".

Vergunning intrekken

Meerdere fracties toonden zich tevreden dat er een intentieovereenkomst ligt met Tata, die het komende jaar moet worden uitgewerkt tot harde afspraken en garanties voor een gezondere leefomgeving. Maar er klonken ook veel zorgen over de vele "losse eindjes", het staalslakkenprobleem en de hogere uitstoot van schadelijke stoffen na metingen van de omgevingsdienst.

Volgens gedeputeerde Olthof moet er nog heel veel gebeuren voordat de afspraken definitief zijn en zullen de onderhandelingen in het "heel onzekere traject ontzettend moeizaam" verlopen. Hij wees op de eis van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat de vervuilende kooksgasfabriek 2 uiterlijk eind dit jaar aan de wettelijke eisen moet voldoen. Anders kan de toezichthouder overwegen de vergunning in te trekken.

Een toekomst zonder Tata Steel in de IJmond kwam ook ter sprake. Een scenariostudie van duurzaamheidsorganisatie Urgenda wekte interesse, maar over het algemeen was de teneur dat het te vroeg is voor een discussie daarover. Voor de BBB gaat het bespreken van alternatieven voor Tata "veel te ver", zei Statenlid Pieter Teeuwen. "Een inspirerend rapport, maar nu niet aan de orde", aldus Olthof. De VVD toonde zich bereid na te denken wat nog meer mogelijk is met het terrein. Die partij vroeg zich ook af of kooksgasfabriek 2 wel voor 2030 kan worden gesloten, zoals Tata van plan zegt te zijn. Meerdere sprekers uitten twijfels over de haalbaarheid van die deadline.