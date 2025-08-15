ECONOMIE
Japanse economie groeit harder dan verwacht ondanks heffingen VS

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 8:32
anp150825071 1
TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Japanse economie is in het tweede kwartaal van 2025 sterker gegroeid dan verwacht. Volgens een nieuwe raming van de Japanse overheid groeide de vierde economie ter wereld in de drie maanden tot en met juni met 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande periode. Economen hadden gerekend op een groei van 0,1 procent.
De groei werd vooral aangejaagd door een sterke binnenlandse vraag. Zo stegen de bedrijfsinvesteringen en nam de particuliere consumptie toe. De netto-export droeg 0,3 procentpunt bij aan de groei. Ondanks de Amerikaanse importheffingen bleef de export op peil doordat bedrijven hun verkoopprijzen verlaagden om marktaandeel te behouden. Sommige exporteurs haalden ook hun leveringen naar voren door de dreiging van hogere tarieven.
Japan sloot vorige maand een handelsakkoord met de Verenigde Staten over een wederzijdse importheffing van 15 procent, nadat de Amerikaanse president Donald Trump dreigde met een tarief van 25 procent op Japanse goederen.
