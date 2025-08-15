ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De hitte maakt psychische storingen erger

Wetenschap
door Peter Janssen
vrijdag, 15 augustus 2025 om 8:32
shutterstock_1460411408
De steeds hogere temperaturen hebben niet alleen fysiek effect, maar beïnvloeden ook onze geestelijke gezondheid. Mensen met psychische stoornissen, zoals depressie, bipolaire stoornis of schizofrenie, lopen bij hittegolven een groter risico op verslechtering van hun gezondheid. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat hitte leidt tot meer ziekenhuisopnames, spoedbezoeken aan psychiaters en telefoontjes naar hulplijnen. Ook het aantal zelfmoorden stijgt bij hoge temperaturen. Mensen met psychische problemen hebben zelfs drie keer zoveel kans om te overlijden tijdens hittegolven.
Klimaatdeskundigen en hulpverleners merken dit dagelijks. Tijdens warme periodes nemen de gesprekken bij hulplijnen over psychische klachten toe. Dit fenomeen treft vooral mensen in kwetsbare posities, zoals burgers zonder airconditioning, in overbevolkte huizen of zonder groene buitenruimte. Hitte werkt frustratie en agressie in de hand, en leidt ook vaker tot huiselijk geweld en zelfs criminaliteit.
Een groeiend probleem is daarnaast klimaatangst: stress en angst over de toekomst door klimaatverandering. In Frankrijk bijvoorbeeld lijdt inmiddels 15 procent van de bevolking aan deze vorm van angst, vooral onder mensen die al psychische klachten hebben.
Ondanks deze duidelijke signalen blijft de politieke en beleidsmatige respons in Europa achter. Er zijn wel plannen en initiatieven, maar slechts weinig Europese landen hebben een effectief nationaal hitte-actieplan dat rekening houdt met geestelijke gezondheid. Ook op Europees niveau ontbreekt vaak de koppeling tussen klimaatbeleid en mentale zorg. Er is weinig structureel geld beschikbaar, waardoor de aanpak versnipperd blijft.
Experts en NGO’s pleiten voor beleid waarin geestelijke gezondheid centraal staat bij klimaatadaptatie. Psychische gezondheid verdient volgens hen net zoveel aandacht als fysieke gezondheid, zeker nu extreme hitte steeds normaler wordt. Investeren in preventie, betere huisvesting en goede sociale vangnetten is noodzakelijk om kwetsbare groepen te beschermen wanneer de temperatuur stijgt.

In Europa stijgt de temperatuur het snelst

Fig19.1_ESOTC_2024_Climate_Indicators_annual_temperature_trend_for_1995-2024_global_map_ERA5

Lees ook

Psychoanalyse werkt wél – als je durft te vertrouwen, rauw te zijn en te rouwenPsychoanalyse werkt wél – als je durft te vertrouwen, rauw te zijn en te rouwen
3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog
S10: ‘De psychiatrie heeft mij zieker gemaakt dan ik eigenlijk was’S10: ‘De psychiatrie heeft mij zieker gemaakt dan ik eigenlijk was’
Euthanasie wegens te ongelukkig: Jolanda Fun (33) is 25 april jarig, dat is ook de dag dat ze zal stervenEuthanasie wegens te ongelukkig: Jolanda Fun (33) is 25 april jarig, dat is ook de dag dat ze zal sterven
Vorig artikel

Hockeyster Jansen neemt op EK alleen genoegen met de titel

Volgend artikel

Japanse economie groeit harder dan verwacht ondanks heffingen VS

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-525197100

Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

anp140825136 1

Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'