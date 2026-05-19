Japanse economie groeit sterker dan verwacht in eerste kwartaal

TOKIO (ANP/AFP/RTR) - De economie van Japan, de op drie na grootste ter wereld, is in het eerste kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. De groei werd gestuwd door een sterke export en binnenlandse consumptie. Het groeicijfer geeft echter nog niet de volledige impact weer van de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon.

Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, steeg in de maanden januari tot en met maart met 2,1 procent op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een groei van 1,7 procent. In het laatste kwartaal van 2025 groeide de Japanse economie met een herziene 0,8 procent. Op kwartaalbasis was sprake van een groei van 0,5 procent.

Volgens ING-econoom Min Joo Kang tonen de groeicijfers aan dat de Japanse economie er voor de Iranoorlog goed voor stond. De econoom verwacht echter een tragere groei in de komende kwartalen, voornamelijk door de impact van de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog. Japan is sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten voor zijn brandstofvoorziening.