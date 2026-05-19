Sekswerkers geïntimideerd en uitgebuit, geen toezicht

Het is slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. De overheid controleert nauwelijks, handhaving ontbreekt structureel. Dat stelt het Sekswerk Meld- en Adviespunt (SMAP) in een rapport. Bij het meldpunt komen veel klachten binnen over exploitanten.

De meeste klachten vorig jaar gingen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Er wordt met boetes of ontslag gedreigd, sekswerkers moeten gevaarlijke boekingen aannemen of worden gedwongen tot cosmetische ingrepen. Daar houdt de overheid geen toezicht op, stelt het SMAP. Behalve over een onveilige werkomgeving kwamen er ook meldingen over gebrek aan privacy, en geen toegang mogen hebben tot bankzaken.

Volgens een veelgebruikte fiscale regeling in de sector (de opting-in-regeling) is een sekswerker formeel geen werknemer, maar ook geen zelfstandige. Volgens SMAP houdt de exploitant dan wel loonheffing in, maar heeft die verder weinig verantwoordelijkheden als werkgever. "Een soort fictief dienstverband", stelt SMAP. Dat moest de positie van de sekswerker verbeteren en de belastingafdracht versimpelen, maar volgens SMAP gebeurt het tegenovergestelde.

Het meldpunt is onderdeel van Soa Aids Nederland. Die organisatie roept politiek en overheid op in te grijpen. Er moet strengere handhaving komen op die opting-in-regeling. Belastingdienst, Arbeidsinspectie, politie en gemeenten moeten beter samenwerken om sneller misstanden te kunnen aanpakken.