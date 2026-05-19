ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorsprong basketballers San Antonio in finale Western Conference

Sport
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 8:07
anp190526056 1
OKLAHOMA CITY (ANP/AFP) - De basketballers van San Antonio Spurs hebben een 1-0-voorsprong genomen in de finale van de Western Conference van de NBA. Dankzij een indrukwekkend optreden van sterspeler Victor Wembanyama won de ploeg uit Texas na twee verlengingen met 122-115 bij titelverdediger Oklahoma City Thunder.
Wembanyama tekende in Oklahoma City voor 41 punten en 24 rebounds. Thunder-ster Shai Gilgeous-Alexander, die zondag voor de tweede keer op rij werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NBA, kwam niet verder dan 24 punten.
Gilgeous-Alexander ontving voor de wedstrijd de MVP-trofee. Wembanyama gaf na afloop toe dat dit hem extra gemotiveerd maakte. De Fransman eindigde zelf als derde in de verkiezing voor meest waardevolle speler.
De winnaar van de best-of-seven-serie treft New York Knicks of Cleveland Cavaliers uit de Eastern Conference in de finale van de NBA.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

Header - Match Plan 675 x 427

Steeds meer ondernemers verdienen twee keer aan de verkoop van hun bedrijf

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

ANP-557206546

'Terwijl bedrijven schreeuwen om mensen, blijven statushouders werkloos'

Loading