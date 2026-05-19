Voorsprong basketballers San Antonio in finale Western Conference

OKLAHOMA CITY (ANP/AFP) - De basketballers van San Antonio Spurs hebben een 1-0-voorsprong genomen in de finale van de Western Conference van de NBA. Dankzij een indrukwekkend optreden van sterspeler Victor Wembanyama won de ploeg uit Texas na twee verlengingen met 122-115 bij titelverdediger Oklahoma City Thunder.

Wembanyama tekende in Oklahoma City voor 41 punten en 24 rebounds. Thunder-ster Shai Gilgeous-Alexander, die zondag voor de tweede keer op rij werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NBA, kwam niet verder dan 24 punten.

Gilgeous-Alexander ontving voor de wedstrijd de MVP-trofee. Wembanyama gaf na afloop toe dat dit hem extra gemotiveerd maakte. De Fransman eindigde zelf als derde in de verkiezing voor meest waardevolle speler.

De winnaar van de best-of-seven-serie treft New York Knicks of Cleveland Cavaliers uit de Eastern Conference in de finale van de NBA.