JDE Peet's verhoogt opnieuw prijzen Douwe Egberts-koffie

AMSTERDAM (ANP) - JDE Peet's, het bedrijf achter merken als Douwe Egberts en Pickwick, verhoogt opnieuw zijn prijzen. Dit bevestigt topman Michiel Muller van onlinesupermarkt Picnic na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De krant wist de hand te leggen op een document dat supermarkten intern gebruiken bij prijsonderhandelingen. Daaruit bleek dat koffie in de winkel 15 tot 25 procent duurder zou kunnen worden.

In mei waarschuwde JDE Peet's al voor mogelijke nieuwe prijsstijgingen door de gestegen prijzen voor koffiebonen.

De fabrikant was eerder dit jaar ook al met supermarkten in gesprek over de inkoopprijzen, waaronder Jumbo, Albert Heijn en Picnic. Daardoor waren er wekenlang minder of geen producten van JDE Peet's verkrijgbaar bij de supers. Vervolgens gingen de prijzen flink omhoog. Nu lijkt er dus een nieuwe verhoging bij te komen.

JDE Peet's is een van 's werelds grootste koffiebedrijven. Het concern is actief in meer dan honderd landen en telt ruim vijftig koffie- en theemerken.