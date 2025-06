Zorggroep doet aangifte van mishandeling en privacyschending

BODEGRAVEN (ANP) - De christelijke zorggroep Sirjon heeft aangifte gedaan van mishandeling en schending van de privacy van kwetsbare mensen. De aangifte komt na het ontslag van zes medewerkers die cliënten op een woongroep in het Zuid-Hollandse Bodegraven hadden vernederd en daarvan beelden hadden gedeeld op Snapchat.

Eerder zei de zorggroep nog dat er geen sprake was van mishandeling. Maar volgens Sirjon zijn de afgelopen weken "verschillende zorgwekkende signalen" binnengekomen. Deze signalen zijn toegevoegd aan het feitenonderzoek dat al eerder was gestart.

De raad van bestuur van de zorggroep "acht het onverminderd noodzakelijk om zoveel mogelijk feiten boven tafel te krijgen over de exacte aard en omvang van wat er gaande was". De resultaten van het feitenonderzoek worden in de herfst verwacht. Op basis daarvan wordt bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn "om de veiligheid van cliënten en medewerkers nu en in de toekomst te waarborgen".