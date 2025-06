Atlete Kipyegon slaagt er niet in mijl onder 4 minuten te lopen

PARIJS (ANP/RTR) - De Keniaanse Faith Kipyegon is er niet in geslaagd de mijl als eerste vrouw onder de 4 minuten te lopen. Tijdens een speciaal opgezet evenement in Parijs kwam de drievoudig olympisch kampioene op de ruim 1600 meter niet verder dan 4.06,42. Dat is wel onder haar wereldrecord van 4.07,64, maar door de aanwezigheid van mannelijke tempomakers gaat die nieuwe tijd niet de boeken in.

Kipyegon (31) is drievoudig olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter. Met sportmerk Nike zette ze het Breaking4-evenement op, waar ze in het tweede deel van de race de 4 minutengrens uit het oog verloor.