Bestel je volgend jaar een rondje van vijf pils in de kroeg, dan betaal je daar door de nieuwe accijnsindexatie anderhalve cent meer belasting op. Klinkt als niets, maar het verschil met alle eerdere accijnsverhogingen is dat deze stijging niet eenmalig is: het kabinet stelt voor om vanaf 1 januari 2027 een jaarlijkse indexatiesystematiek voor de alcoholaccijns in te voeren, gekoppeld aan de inflatie.

0,3 cent per glas, maar dan elk jaar opnieuw

In tegenstelling tot andere accijnzen kende de alcoholaccijns tot nu toe geen automatische indexatiesystematiek, waardoor de reële hoogte ervan bij inflatie relatief afnam. Dat verandert. Voor een standaardglas bier van 250 ml met 5 procent alcohol stijgt de accijns inclusief btw van €0,123 naar €0,126, becijferde Man-Man.nl. Dat is 0,3 cent per glas. Bij een glas wijn van 100 ml met 12 procent alcohol gaat het van €0,116 naar €0,119.

Per glas merk je het nauwelijks. Maar het mechanisme is structureel: in 2032 zal de accijns gemiddeld zo'n 1,5 cent per glas hoger zijn dan nu, becijferde STAP. Bedrijven die alcohol verkopen betalen de accijns en rekenen die waarschijnlijk door aan de consument, aldus de Rijksoverheid.

Per glas merk je het nauwelijks. Maar het mechanisme is nieuw: de stijging stopt niet meer.

Craft bier krijgt een dubbele klap

Naast de indexatie wil het kabinet de kleine brouwersregeling afschaffen. De regeling geldt nu voor brouwerijen die gemiddeld niet meer dan 200.000 hectoliter bier per jaar produceren en zij krijgen een accijnskorting van 7,5 procent. Het accijnsverschil bedraagt bij een glas bier met 5 procent alcohol €0,01, en bij een glas met 10 procent alcohol €0,02, aldus de Rijksoverheid. Branchevereniging CRAFT riep het kabinet in augustus 2026 op om de verhoging van tafel te halen. Eerder schreven we over hoe de stapeling van drie belastingmaatregelen een glas tripel op het terras tot 30 cent duurder kan maken

In Duitsland betaal je tot negen keer minder accijns

Het prijsverschil met de buurlanden is al groot en wordt groter. De bieraccijnzen in Nederland zijn bijna twee keer hoger dan in België en zelfs vier tot negen keer hoger dan in Duitsland, afhankelijk van de soort bier. Concreet: voor bier met 8 procent alcohol betalen Nederlandse brouwers ruim zestig euro accijns per honderd liter, terwijl Duitse brouwers voor dezelfde hoeveelheid iets meer dan zeven euro betalen, meldde CRAFT in de Levensmiddelenkrant. Het verschil wordt groter doordat het Duitse kabinet juist heeft besloten om bier vrij te stellen van de alcoholaccijnsverhoging die daar volgend jaar wordt doorgevoerd.

In Nederland betaal je ruim zestig euro bieraccijns per honderd liter. In Duitsland is dat iets meer dan zeven euro.

De bierverkoop daalt al

De effecten van eerdere verhogingen zijn al meetbaar. In het eerste halfjaar van 2026 is 2,8 procent minder alcoholhoudend bier verkocht dan in dezelfde periode in 2025. Ten opzichte van 2024 bedraagt de daling zelfs 5,3 procent, blijkt uit cijfers van Nederlandse Brouwers. In de grensregio's daalde de bierverkoop sinds de accijnsverhoging van 2024 zo'n 4 tot 5 procentpunt sterker dan in de rest van Nederland, met de grootste impact vlak bij de Duitse grens.

De Raad van State plaatst kanttekeningen bij de verwachte opbrengst. Het kabinet verwacht dat de indexatie structureel €129 miljoen per jaar oplevert, maar de Raad wijst erop dat de opbrengst van vergelijkbare maatregelen, zoals de kansspelbelasting, ver achterbleef bij de verwachting. De verhoging van de tabaksaccijns leidde zelfs tot een belastingderving, doordat minder mensen rookten en meer mensen rookwaar in het buitenland gingen kopen.

Wat het jou per rondje kost

Per glas pils (250 ml, 5%): 0,3 cent meer accijns in 2027, oplopend naar circa 1,5 cent in 2032.

Per rondje van vijf pils: anderhalve cent meer in 2027, circa 7,5 cent in 2032.

Per fles wijn (0,75 liter): accijns inclusief btw stijgt van €0,868 naar €0,890.

Per liter whisky: accijns inclusief btw stijgt van €8,843 naar €9,064.

Craft bier van een kleine brouwerij: daar komt vanaf 2028 nog €0,01 tot €0,02 per glas bij.

Nog niet definitief

De Tweede en Eerste Kamer moeten de wetsvoorstellen nog goedkeuren en stemmen in november en december over het Belastingplan 2027. Het minderheidskabinet heeft in de Tweede Kamer de steun van minimaal tien oppositie-Kamerleden nodig en in de Eerste Kamer zelfs van zeventien. CRAFT heeft een actiecampagne gestart en ontvangt Kamerleden bij brouwerijen om de gevolgen te laten zien. Wie zich wil uitspreken, kan de petitie op de website van de branchevereniging tekenen.