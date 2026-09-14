Een glas tripel op het horecaterras kan volgend jaar tot 30 cent duurder worden. Niet door één belastingmaatregel, maar door drie verhogingen die per 1 januari 2027 tegelijk ingaan. De brouwersbranche noemt het een kater, nog vóór de troonrede is voorgelezen.

Drie heffingen tegelijk

Kater. Over de petitie die de branche lanceerde schreven we Vlak voor Prinsjesdag stuurden Nederlandse Brouwers en CRAFT een brandbrief aan het kabinet met een dringende oproep: laat de bieraccijns, de waterheffing en het kleinbrouwerstarief ongewijzigd. De brief is gericht aan premier Rob Jetten, de vicepremiers en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, en draagt de veelzeggende titel. Over de petitie die de branche lanceerde schreven we eerder

Vanaf 1 januari 2027 wordt de bieraccijns jaarlijks geïndexeerd, waardoor het tarief automatisch meebeweegt met de inflatie. Daarnaast verhoogt het kabinet de prijs van een van de belangrijkste ingrediënten van bier: water. En als derde wil het kabinet het kleinbrouwerstarief afschaffen: de accijnskorting van 7,5% die brouwerijen onder de 200.000 hectoliter nu krijgen.

Volgens CRAFT is het afschaffen van het kleinbrouwerstarief geen bezuinigingsmaatregel. De maatregel levert de schatkist hooguit 2 miljoen euro op. Voor de overheid is dat een verwaarloosbaar bedrag, terwijl het voor kleine brouwerijen het verschil kan betekenen tussen doorgaan en stoppen.

De rekening voor jou

De belasting op bier bedraagt nu al circa 30% van de prijs. Door de gestapelde maatregelen kan een glas tripel op het terras tot 30 cent duurder worden, waarschuwt de branche. Vooral zwaardere speciaalbieren worden geraakt: hoe hoger het alcoholpercentage, hoe meer accijns.

De Nederlandse bierdrinker betaalt straks tot 9 keer meer belasting op zijn bier dan de Duitse. - Uit de brandbrief van Nederlandse Brouwers en CRAFT, via Biernet.nl

Duitsland beschermt, Nederland heft

De bieraccijnzen in Nederland zijn bijna twee keer hoger dan in België en zelfs vier tot negen keer hoger dan in Duitsland, afhankelijk van de soort bier. Het verschil met Duitsland wordt alleen maar groter, omdat in Nederland de accijns weer wordt verhoogd terwijl het Duitse kabinet juist heeft besloten om bier vrij te stellen van de alcoholaccijnsverhoging die daar volgend jaar wordt doorgevoerd.

Het gevolg: waar vroeger enkel mensen die dicht bij de Belgische of Duitse grens woonden de oversteek waagden, loont het inmiddels ook als je in Utrecht of Zwolle woont om je inkopen over de grens te doen. De branchevereniging verwacht dat een groter prijsverschil de grensaankopen verder aanwakkert, met schade voor de Nederlandse detailhandel, horecasector en schatkist.

Een krimpende markt

In het eerste halfjaar van 2026 is 2,8% minder alcoholhoudend bier verkocht dan in dezelfde periode in 2025. Ten opzichte van 2024 is er zelfs sprake van een daling van 5,3%. Drie op de tien brouwerijen verwachten dit jaar en volgend jaar verlies te maken, komt naar voren uit een peiling onder 143 brouwerijen.

Het kabinet rekent zichzelf volgens de sector onterecht rijk met de verhoging van de bieraccijns: na de verhoging in 2024 zijn de inkomsten voor de schatkist niet gestegen maar zelfs gedaald.

Nog niet definitief

De maatregelen horen bij het Belastingplan 2027 en moeten nog door de Tweede en de Eerste Kamer, dus definitief zijn ze niet. Het kabinet presenteert het plan morgen op Prinsjesdag. Naast de brandbrief loopt er een petitie om de verhogingen van tafel te krijgen.

Of dat lukt, is afwachten. Maar de richting is duidelijk: voor hetzelfde glas bier betaal je in Nederland steeds meer, en net over de grens steeds minder.