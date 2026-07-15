Je denkt dat de inflatie hoger is in dan daadwerkelijk cijfer

Mensen schatten de inflatie veel hoger in dan de daadwerkelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3 procent gebleven, terwijl de zogenoemde gevoelsinflatie ongeveer 8 procent blijft.

Consumenten schatten de inflatie standaard hoger in dan de feitelijke inflatie, maar sinds de energiecrisis in 2022 is dat verschil veel groter geworden. Terwijl de gemeten inflatie inmiddels richting het niveau van voor de crisis gaat, is dat niet het geval voor de gevoelsinflatie. Die is ongeveer twee keer zo hoog als voor 2022.

Daarnaast verwachten mensen weer steeds vaker dat de inflatie gaat stijgen, nadat deze zogenoemde inflatieverwachting na de energiecrisis lange tijd daalde. Afgelopen april piekte deze verwachting. Toen dacht meer dan de helft van de consumenten dat de inflatie bleef stijgen. Op het laatste peilmoment in juni is dat aandeel afgenomen naar iets minder dan een derde van de mensen. Volgens het CBS komen de zorgen in de afgelopen maanden vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten.