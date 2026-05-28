Je moet niet alles over je geldzaken en belastingen aan AI toevertrouwen.

Economie
door Gerard Driehuis
donderdag, 28 mei 2026 om 14:56
AI is een handig hulpmiddel voor je geldzaken, maar het blijft een taalrobot zonder zorgplicht, geen financieel planner of belastingadviseur. Je kunt er dus wél veel mee, zolang je scherp in de gaten houdt waar de grens ligt en zelf verantwoordelijk blijft voor de uitkomst.
Gebruik AI vooral voor uitleg in gewone taal, simpele budgetten en als sparringpartner om scenario’s te verkennen. Laat grote beslissingen, belastingaangifte en ingewikkelde constructies altijd controleren door een mens of stoelen op officiële informatie van bijvoorbeeld de Belastingdienst of je bank.

Zo gebruik je AI slim bij geld en belasting

  • Gebruik AI voor uitleg van begrippen (ETF, Box 3, rente-op-rente) in gewone mensentaal.
  • Laat AI een simpel budget- of spaarschema maken op basis van afgeronde, anonieme bedragen.
  • Vraag AI om je te helpen met een lijst vragen voor je bank, adviseur of accountant.
  • Gebruik AI niet om je belastingaangifte “even” in te vullen, zeker niet bij Box 3, eigen woning of ondernemingsregelingen.
  • Vraag geen concrete beleggings- of hypotheekadviezen (“waar moet ik in stappen?”, “kan ik dit huis kopen?”).
  • Deel nooit bankafschriften, BSN, rekeningnummers, inloggegevens of andere extreem gevoelige data in een algemene chatbot.
  • Check belangrijke beslissingen altijd nog bij officiële bronnen of een menselijke professional, ook als het AI-antwoord heel overtuigend klinkt.

