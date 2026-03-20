Jetten: energiebesparing 'vooral voor andere landen relevant'

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet vindt de maatregelen die het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorstelt om olie en gas te besparen "vooral voor veel andere landen relevant". Dat heeft minister-president Rob Jetten gezegd tijdens zijn persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. Hij wees erop dat Nederland de afgelopen jaren al heel veel aan energiebesparing heeft gedaan.

"Wij hebben in 2022 al een hele harde les geleerd", zei Jetten, verwijzend naar de gascrisis die volgde op de Russische invasie in Oekraïne. "Veel besparende maatregelen zijn al genomen." Nederland en Europa zijn mede daardoor "beter voorbereid dan andere delen van de wereld" op de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten, aldus de premier.