Shell: repareren beschadigde lpg-faciliteit Qatar duurt een jaar

LONDEN (ANP) - Shell verwacht dat het ongeveer een jaar duurt voordat zijn beschadigde energiefaciliteit in Qatar volledig is gerepareerd. Dat meldt het olie- en gasconcern vrijdag.

De grote energiefaciliteit voor vloeibaar petroleumgas (lpg) staat op het grote energiecomplex Ras Laffan Industrial City in Qatar. Het complex was eerder deze week doelwit van een Iraanse raketaanval. Daardoor ontstond brand op Shells Pearl GTL-fabriek. Donderdag meldde het bedrijf dat de brand is geblust en dat het personeel veilig is.

Ras Laffan Industrial City is de belangrijkste gasproductielocatie van Qatar. Volgens Shell is Pearl GTL 's werelds grootste fabriek voor lpg.

Vorige week zeiden bronnen tegen persbureaus Reuters en Bloomberg dat Shell door overmacht niet voldoende vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zou kunnen leveren aan klanten in Azië. Qatar maakte begin deze maand bekend de lng-productie te staken vanwege aanvallen van Iran.