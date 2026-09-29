Ongeregeldheden bij Franse scholen op dag van scholierenprotest

LILLE/PARIJS (ANP) - Politie en scholieren zijn onder meer in het centrum van Lille slaags geraakt naar aanleiding van een nationale protestdag uitgeroepen door een Franse scholierenbond. Die heeft opgeroepen middelbare scholen te blokkeren.

Vooral bij het Baggiolyceum in de Noord-Franse stad zijn ongeregeldheden uitgebroken volgens media. Daarbij zijn er botsingen tussen vierhonderd scholieren en agenten. Die hebben traangas ingezet om ze te verspreiden, meldt La Voix du Nord.

Er zijn in meerdere Franse steden ongeregeldheden door scholierenacties. Ze hebben onder meer kritiek op het gebrek aan leerkrachten.

Stakingen

In Saint-Ouen-l'Aumône, ten noordwesten van Parijs, is een betoger in het gezicht gewond door "een projectiel afgevuurd door een agent". In de regio Parijs zijn er volgens Franse media vooralsnog blokkades bij slechts circa tien middelbare scholen.

Er zijn ook stakingen onder overheidspersoneel, inclusief leraren. Dit is kort voordat de regering de begroting van 2027 presenteert.