Hermans: procedure Radboudumc rond hantavirus niet goed geweest

DEN HAAG (ANP) - De gevolgde procedure rond de met het hantavirus besmette patiënt in het Radboudumc is "niet goed geweest", zegt gezondheidsminister Sophie Hermans (VVD) tijdens het wekelijkse vragenuur. Twaalf medewerkers van het Nijmeegse ziekenhuis moeten hierdoor uit voorzorg voor zes weken in quarantaine.

Bij het afnemen van bloed en het afvoeren van urine is een "strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die nu gevolgd had moeten worden", aldus de bewindsvrouw die benadrukt dat het ziekenhuis hiervan gaat leren voor de toekomst.

Hermans zei, net als het ziekenhuis eerder al deed, dat de kans klein is dat de medewerkers besmet zijn. "Maar omdat we weten dat we met een serieus virus te maken hebben, heeft het Radboudumc gezegd: we nemen hier het zekere voor het onzekere."