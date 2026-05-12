ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hermans: procedure Radboudumc rond hantavirus niet goed geweest

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 15:06
anp120526136 1
DEN HAAG (ANP) - De gevolgde procedure rond de met het hantavirus besmette patiënt in het Radboudumc is "niet goed geweest", zegt gezondheidsminister Sophie Hermans (VVD) tijdens het wekelijkse vragenuur. Twaalf medewerkers van het Nijmeegse ziekenhuis moeten hierdoor uit voorzorg voor zes weken in quarantaine.
Bij het afnemen van bloed en het afvoeren van urine is een "strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die nu gevolgd had moeten worden", aldus de bewindsvrouw die benadrukt dat het ziekenhuis hiervan gaat leren voor de toekomst.
Hermans zei, net als het ziekenhuis eerder al deed, dat de kans klein is dat de medewerkers besmet zijn. "Maar omdat we weten dat we met een serieus virus te maken hebben, heeft het Radboudumc gezegd: we nemen hier het zekere voor het onzekere."
loading

POPULAIR NIEUWS

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

generated-image (5)

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

anp110526176 1

LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

ANP-457114586

Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

Loading