Jongeren sturen 1 tot 3 keer per maand een Tikkie naar ouders

AMSTERDAM (ANP) - Jongeren tussen de 10 en 16 jaar sturen gemiddeld een tot drie keer per maand een Tikkie naar hun ouders. Uit onderzoek van BUUT, een digitale bank voor jongeren, blijkt dat 54 procent van de ouders regelmatig extra geld overmaakt via een betaalverzoek. Vaak doen ouders dit zonder daar vragen over te stellen.

"Stichting broodje voor zoon", "Omdat ik het waard ben" of "Help mij de maand door". Volgens het onderzoek krijgen ouders regelmatig Tikkies met deze creatieve omschrijvingen van hun kinderen. Een op de vier ouders ziet deze Tikkies als een verlenging van het zakgeld, maar slechts 10 procent past het maandbedrag aan.

Volgens BUUT hebben jongeren vaak moeite met het beheren van hun geld, mede omdat digitaal geld minder tastbaar is. Financieel expert op het gebied van opvoeding Johanneke Mijnhardt benadrukt dat ouders het gesprek over geld moeten blijven voeren, ondanks de verleiding om snel te helpen via een Tikkie.

BUUT is net als Tikkie eigendom van ABN AMRO.