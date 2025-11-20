Sterkste verbetering consumentenvertrouwen in bijna 4,5 jaar

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in november opnieuw minder negatief dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De index voor het vertrouwen verbeterde deze maand naar min 21, van min 27 in oktober. Dat is de grootste verbetering in bijna 4,5 jaar.

Het vertrouwen bleef wel ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 10). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).

Consumenten zijn in november minder negatief over de economie dan in oktober. Vooral het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden is verbeterd. Ook vinden consumenten het moment voor grote aankopen in november minder ongunstig dan in oktober. Zowel het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden als het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is verbeterd.