Josh D'Amaro volgt Bob Iger op als nieuwe topman Disney

BURBANK (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney heeft Josh D'Amaro, hoofd van de pretparken van Disney, benoemd tot nieuwe topman. Hij volgt Bob Iger op, die Disney bijna twee decennia heeft geleid in twee afzonderlijke periodes.

D'Amaro is als voorzitter van Disney Experiences verantwoordelijk voor de pretparken en resorts van het bedrijf in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Die tak is sinds 2020 het meest winstgevende onderdeel van Disney.

Het concern gaf eerder al aan begin 2026 een opvolger voor Iger te willen benoemen. Bronnen zeiden maandag tegen persbureau Bloomberg dat D'Amaro de nieuwe topman wordt.