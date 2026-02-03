ECONOMIE
TenneT: geen behoefte aan meer investeerders in Duits onderdeel

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 15:20
anp030226144 1
ARNHEM (ANP) - De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht niet nog meer investeerders aan te trekken voor zijn Duitse onderdelen. Dat zei topvrouw Manon van Beek na een toelichting op de dinsdag aangekondigde investering van de Duitse staat. Die verwerft via een staatsbank voor 3,3 miljard euro een belang van 25,1 procent in TenneT Duitsland.
TenneT zelf houdt een belang van net geen 29 procent in het Duitse onderdeel. In het verleden waren er nog gesprekken over de volledige verkoop van TenneT Duitsland, maar die liepen op niets uit. Van Beek noemt de nieuwe deal "een perfecte oplossing", met private investeerders, Duitsland en betrokkenheid van TenneT zelf.
Eerder kondigde TenneT de verkoop aan van een belang van 46 procent in het Duitse onderdeel aan drie grote beleggers. De investering van de Duitse staat in TenneT Duitsland versterkt de financiën van dat netbeheerbedrijf, zei financieel topman Dieuwert Inia. Zij zeggen tot 2030 genoeg geld toe voor forse investeringen in het Duitse net, waar TenneT zelf niet aan hoeft bij te dragen.
