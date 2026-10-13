JPMorgan Chase stijgt op gemengd Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. De aandacht ging vooral uit naar de resultaten van grote Amerikaanse banken. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. De omzet viel echter tegen. Het aandeel won desondanks 2,5 procent.

Ook branchegenoot Wells Fargo (min 0,2 procent) kende een teleurstellende omzetgroei in het derde kwartaal. De winst van de bank viel wel hoger uit dan verwacht. De zakenbanken Citigroup en Goldman Sachs, die ook met cijfers kwamen, wonnen 0,5 en 3,1 procent. Bank of America en Morgan Stanley, die woensdag met kwartaalcijfers komen, stegen 0,2 en 1,3 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 52.185 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7802 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 27.161 punten.

Oorlog Midden-Oosten

De Dow werd dinsdag gesteund door sterke resultaten van UnitedHealth. De grootste zorgverzekeraar van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en werd positiever over de winst in het hele boekjaar. Het aandeel steeg ruim 3 procent.

Johnson & Johnson zakte 3,8 procent. Het farmaceutische concern boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht. Volgens financieel topman Joe Wolk heeft de oorlog in het Midden-Oosten, die zorgde voor gestegen brandstofkosten, nog geen invloed op de kosten van het bedrijf zelf, maar wel op de verkoop van medische apparatuur in de regio.

Toenemende concurrentie China

De Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag na de verliezen een dag eerder. De geheugenchipfabrikanten Western Digital, Micron Technology, Seagate Technology en Sandisk zakten tot 6,7 procent door zorgen over de toenemende concurrentie uit China. De Chinese geheugenchipmaker CXMT maakte deze week bekend van plan te zijn om voor het einde van het jaar een nieuwe, krachtigere chip uit te brengen.

AI-chipbedrijven Nvidia, AMD en Marvell Technology verloren tot 3,9 procent na nieuwe waarschuwingen over de AI-beleggingshype. Volgens topman Hock Tan van Broadcom heeft de AI-rally veel "gokkers" aangetrokken, die nauwelijks begrijpen waarop ze eigenlijk inzetten. Vorige week waarschuwde miljardair Ray Dalio dat er bij AI sprake is van een "klassieke zeepbel" die op knappen staat, onder meer door de stijgende rente.