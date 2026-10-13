Wil je je kind helpen aan een eigen huis, dan kom je al snel uit bij de schenking op papier. Juist die constructie ligt in Den Haag onder vuur. Een andere route laat het kabinet bewust met rust: de familiehypotheek, waarbij jij als ouder geld leent aan je kind en de rente daarna terugschenkt.

De schenking op papier staat ter discussie

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of het fiscale voordeel van de schenking op papier kleiner kan. Dat meldde Accountancy Vanmorgen op 7 oktober. De opbrengst zou kunnen helpen om het gat te dichten dat de overstap naar het nieuwe box 3-stelsel slaat. D66 en CDA steunen dat, coalitiepartner VVD is tegen. Over die politieke strijd schreven we eerder: Ouders die hun kinderen op papier schenken, kunnen dat voordeel kwijtraken: alleen de VVD ligt nog dwars

Er ligt nog geen wetsvoorstel, schrijft De Dagelijkse Standaard. Hoe een beperking eruit zou zien en of bestaande akten er ook onder vallen, is nog niet bekend.

Geen onderzoek naar de familiehypotheek

Met de familiehypotheek gaat het anders. Op 14 juli stelden de D66-Kamerleden Henk-Jan Oosterhuis en Jan Schoonis daar vragen over. Ze wilden onder meer weten hoe hypotheekverstrekkers met de constructie omgaan en of er beleidsmaatregelen nodig zijn, meldt InFinance. Minister Heinen en staatssecretaris Eerenberg van Financiën gaven begin oktober antwoord, in een Kamerbrief van 2 oktober volgens Taxence.

Het kabinet ziet geen aanleiding om familiehypotheken met terugschenking apart te onderzoeken. Volgens Taxlive komt de constructie ook niet op de jaarlijkse lijst van 'opmerkelijke belastingconstructies' bij de Voorjaarsnota. Op die lijst stond de schenking op papier eerder dit jaar wel. Het kabinet houdt de hypotheekmarkt wel in de gaten. Blijkt de constructie later ongewenste effecten te hebben op de toegang tot de woningmarkt, dan kan het alsnog kijken of nader onderzoek nodig is.

De ene route om je kind te helpen ligt onder vuur, de andere laat het kabinet voorlopig met rust.

Zo werkt lenen en terugschenken

Bij deze route leen je je kind geld voor de woning. Dat gebeurt vaak naast een gewone bankhypotheek. Je kind betaalt jou rente en aflossing, en jij schenkt elk jaar een bedrag terug binnen de vrijstelling. In 2026 mogen ouders hun kind €6.908 belastingvrij schenken. Voor grootouders en anderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van €2.769 per ontvanger.

Familiehypotheekoverzicht rekent het voor: bij een lening van €100.000 tegen 4 procent betaalt je kind €4.000 rente per jaar. Schenk je die volledig terug, dan blijf je binnen de vrijstelling. Komt daar nog een kwijtschelding van een deel van de lening bij, dan ga je over de grens.

Volgens het kabinet staan verschillende hypotheekverstrekkers onder voorwaarden toe dat zo'n familielening bovenop de maximale leencapaciteit komt. Het deel van de lasten dat jij terugschenkt, hoeft de bank niet mee te tellen. Het kabinet erkent dat je kind daardoor meer financiële ruimte kan krijgen dan een koper met alleen een bankhypotheek. Toch past dat volgens het kabinet binnen de regels voor verantwoorde kredietverlening.

Eén voorwaarde wordt scherp aangezet

In de antwoorden staat ook een duidelijke waarschuwing. De Belastingdienst vindt dat de rente niet aftrekbaar is als vanaf het begin de bedoeling was om die met schenkingen te betalen. Volgens VVP Online schrijft het kabinet daarna:

Gelet hierop is er op dit moment ook geen aanleiding voor nader onderzoek in de fiscaliteit naar deze constructie. - Kabinet, in antwoord op Kamervragen van D66

Adviseurs lezen dat verschillend. Volgens vakplatform Fintool geeft het kabinet een vrij scherp fiscaal signaal: als het terugschenken al bij het afsluiten van de lening vastligt, kan je kind de renteaftrek kwijtraken. Familiebank benadrukt juist dat er niets verandert en dat voor de renteaftrek dezelfde regels gelden als altijd.

Die regels zijn volgens Familiehypotheekoverzicht deze:

De lening is bedoeld voor de eigen woning van je kind en staat op papier

De rente is marktconform, dus vergelijkbaar met wat banken rekenen

Het aftrekbare deel wordt annuïtair of lineair afgelost binnen 30 jaar

Je kind betaalt de rente echt: kwijtgescholden rente is niet aftrekbaar

Lening en schenking zijn twee losse geldstromen, met twee aparte overeenkomsten

Wat je nu kunt doen