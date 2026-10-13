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Russische gymbond boos om afwijzing visa topturnsters voor WK

Sport
door anp
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MOSKOU/ROTTERDAM (ANP) - De Russische gymfederatie is boos op Nederland, omdat regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen om in Rotterdam mee te kunnen doen aan de WK turnen. Ook twee andere topturnsters, Viktoria Listoenova en Anna Kalmykova, is een visum ontzegd.
"De Russische gymnastiekfederatie beschouwt het optreden van de Nederlandse autoriteiten als een doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten uit de strijd om WK-medailles en olympische quota", schrijft de bond op zijn website.
De bond zegt op de hoogte te zijn gebracht door de Nederlandse ambassade in Moskou. "Dit is directe discriminatie van Russische atleten en een grove schending van het beginsel van gelijke voorwaarden voor olympische selectie."
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